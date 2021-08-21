كلية اللاهوت الأسقفية: استمرار تلقي طلبات الالتحاق حتى 31 أغسطس

كتب- مينا غالي:

تستمر كلية اللاهوت الأسقفية في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالعام الأكاديمي 2020/2021 حتى الـ31 من أغسطس الجاري بفروعها الثلاثة القاهرة والإسكندرية والمنيا.

كما توفر الكلية استمارات استماع للمواد المقدمة في الفصل الدراسي الأول، من خلال التسجيل على الموقع الرسمي حيث توفر هذه المواد دون الالتزام بالحضور وأداء الامتحانات ومن بينهم مادة اللغة العبرية الجزء الأول، واللاهوت النظامي الجزء الأول ومقدمة للعهد القديم ومقدمة الكتاب المقدس وعلم البحث وتاريخ الكنيسة المعاصر بالإضافة لمجموعة مواد أخرى.

وضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحي، إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي بالإضافة إلى المعيار الأكاديمي، الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

وأكد المطران سامي فوزي عميد كلية اللاهوت ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في بيان له اليوم: "نقبل المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي مشيرة إلى المعايير المالية والتي تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة بواقع 2000 جنيه مصري سنويًا".

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي، متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات؛ تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية /الأنجليكانية، متخذًا الاسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحي في البطريركية الأولى بإفريقيا.

تعتبر كلية اللاهوت الأسقفية (AST) مشروع استراتيجي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر ووصل عدد الملتحقين بها أكثر من 130 طالبًا وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.