14 يومًا حجرًا وإمضاء تعهد.. شروط سفر المصريين إلى الكويت بعد فتح الطيران

كتب- يوسف عفيفي:

كشف نايف عثمان، عمدة المصريين بالكويت، ضوابط وشروط سفر المصريين إلى الكويت، عقب موافقة مجلس الوزراء الكويتي على فتح الطيران المباشر إلى مصر.

وقال عثمان في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن الجانب الكويتي وضع آلية تنفيذ قرار السفر إلى الكويت، بالسماح للمسافرين المطعمين بلقاحات غير معتمدة بدخول الكويت بشرط تلقيهم جرعة ثالثة من أحد اللقاحات المعتمدة، والسماح أيضًا بدخول الزائرين غير المحصنين بعدة شروط.

وأشار رئيس عمدة المصريين بالكويت إلى أن الضوابط الكويتية الجديدة حددت 7 شروط لدخول الزائرين غير المحصنين، وذلك على النحو التالي:

1- أن يكون غير المحصن مصرحًا له بالدخول.

2- إجراء فحص (PCR) سلبي خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى البلاد.

3- التسجيل في تطبيق "شلونك".

4- الخضوع لحجر مؤسسي لمدة 7 أيام.

5- الخضوع لحجر منزلي 7 أيام أخرى بعد الحجر المؤسسي.

6- إجراء فحص (PCR) في اليوم الأول للوصول.

7- إجراء فحص آخر في اليوم السادس من الحجر المؤسسي.

8- دفع قيمة "التحصين" مسبقًا عبر منصة "كويت مسافر".

9- المغادر لا بد أن يكون حصل على جرعتين من لقاح كورونا.

وأشار نايف إلى أن اللقاحات المعتمدة بالكويت، هي:

ـ أكسفورد/ أسترازينيكا (جرعتان).

ـ فايزر بوينتك (جرعتان).

ـ موديرنا (جرعتان).

ـ جونسون آند جونسون (جرعة واحدة).

وتابع عمدة المصريين بالكويت: تضمن شروط السفر إلى الكويت إثبات التحصين من فيروس كورونا بمجرد وصوله إلى الكويت عن طريق تطبيق "مناعة وهويتي"، أما عن إثبات التحصين أو الحصول على اللقاح خارج الكويت، فيتم ذلك عن طريق إظهار شهادة التطعيم أو شهادة الحصول على لقاح كورونا.

وأكد نايف ضرورة أن تتضمن شهادة الحصول على لقاح كورونا من خارج الكويت: اسمًا مطابقًا لجواز السفر، ونوع اللقاح، وتاريخ أخذ الجرعات، واسم جهة التطعيم، ورمز كيو آر (QR) فايل للتأكد إلكترونيًّا، وفي حالة عدم توافر رمز (QR)، يتم تحمل شهادة التطعيم إلكترونيًّا عبر موقع وزارة الصحة الكويتية.

وتابع نايف: "وتشترط الكويت على المسافرين التوقيع على تعهد بمجرد الوصول إلى بلادها، بأن يسجل المسافر في تطبيق "شلونك" برقم هاتف كويتي".

وأكد نايف بشأن العمالة المنزلية أن الحكومة الكويتية سمحت باستقدام العمالة المنزلية من غير متلقي اللقاحات المعتمدة في الكويت "فايرز"- "أكسفورد/ أسترازينيكا"- "موديرنا"- "جونسون آند جونسون" أو "سينوفارم" و"سينوفاك" و"سبوتنك في"، وذلك عن طريق التسجيل في منصة "بالسلامة".

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن فتح الطيران المباشر إلى مصر والهند ودول آسيوية أخرى، شملت دول: "الهند وبنجلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال" مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ "كورونا".

جدير بالذكر أن دولة الكويت الشقيقة أغلقت الطيران المباشر مع مصر والهند ودول آسيوية منذ بداية ظهور جائحة كورونا.