"ست النسا مريم".. وزير الهجرة تنشر فيديو لمسلمين ومسيحيين يردوون أناشيد عن السيدة العذراء
كتب – أسامة علي:
نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، مقاطع فيديو لمجموعة من الشباب يرددون أناشيد عن السيدة مريم العذراء.
ويتضمن المنشور، مقطعي فيديو يظهر فيهما مجموعة من الشباب المسلمين والمسيحين يرددون أناشيد عن السيدة مريم.
وعلقت وزير الهجرة على صفحتها الشخصية عبر "فيسبوك": "صاحبة العيد تشفي كل مريض، وتعزي وتفرح كل حزين.. مريم اسمك غالي عليا.. تداويني شفاعتك ليا.. ست النسا مريم.. بيها يذول الهم.. الله الله".
وأضافت مكرم: "الشباب المصري الحلو مسيحيين ومسلمين.. كل سنة وأنتم طيبين.. والله الله على مصر".
الفيديو.
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