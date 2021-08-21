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رئيس جهاز الشروق: إزالة فورية لـ3 مخالفات بناء في مهدها والتحفظ على أدوات ومواد البناء

12:18 م السبت 21 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف وإزالة 3 مخالفات بناء فى مهدها لمخالفة شروط التراخيص، مشيراً إلى أن المخالفات تمثلت فى قيام أصحاب قطع الأراضي بالشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح بشارة، أن اللجنة قامت بإزالة سقف خرسانى قبل إكتمال أعمال الصب بإحدى قطع الأراضى بالمنطقة السابعة عمارات، وكذا إزالة شدة خشبية بقطعة أرض بالإسكان العائلى، وإزالة مبان من الطوب بقطعة أرض بحى النادى، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

وطالب رئيس الجهاز، أصحاب قطع الأراضي بالمدينة بالإلتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الإستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

جهاز تنمية مدينة الشروق مخالفات بناء مواد البناء عبداللطيف بشارة شرطة التعمير

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