بطول 35كم و9 حارات مرورية بكل اتجاه.. مدبولي يتفقد محور التعمير بالإسكندرية- فيديو

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم السبت إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، أعمالَ التطوير الجارية بمحور التعمير وامتداده، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض أعمال التطوير الجارية بالمحور والاستماع إلى شرح حول التنفيذ.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المحور المروري باعتباره شريانًا حرًّا يربط قلب مدينة الإسكندرية بامتدادها العمراني الحالي والمستقبلي، لافتًا إلى أن المتابعة ودفع العمل به يتسق مع رؤية الدولة نحو التوسع في تنفيذ المحاور المرورية ورفع كفاءتها باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية.

وأشار اللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، خلال الشرح إلى أن محور التعمير يخدم التوسعات الجارية بموانئ الإسكندرية والقباري والدخيلة، ويربط محافظة الإسكندرية بالطريق الساحلي، كما يوفر امتداد المحور ربطًا جيدًا بين مدينتَي الإسكندرية وبرج العرب الجديدة، والساحل الشمالي.

وأشار العزازي إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بتطوير الطرق والمحاور الحيوية؛ وعلى رأسها محور التعمير بالإسكندرية، وفق مخطط هندسي إنشائي يراعي استدامة كفاءتها واستيعابها حركة التنقل والمرور لمدى زمني مستقبلي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن طول محور التعمير يبلغ 35 كم، في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، حتى طريق سيدي كرير/ المطار، ويبلغ عرضه 9 حارات مرورية في كل اتجاه (٤حارات خدمة، و٥ حارات حرة)، بسرعة تصميمية 120 کم/س، مضيفًا أن إجمالي مسطحات الكباري في المرحلة الجارية من المشروع نحو 320 ألف متر مسطح، وأطوال نحو 18 کم، بينما يبلغ إجمالي الأعمال الهيدروليكية 22 بربخًا بطول ٤٥٠٠ متر طولي.

وتابع العزازي بأنه من المخطط إقامة ٧٥٥ عمود إنارة كاشفة (High Mast) لإضاءة المحور، كما ستتم زراعة ٢٠٠٠ نخلة، و٢٦٠٠ شجرة زيتون، في الجزيرة الوسطى، والمساحات المتوفرة حول المحور.

ولفت نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أن أعمال تطوير المحور شملت: تطهير المصارف، ومياه الملاحات، وخطوط البترول، وعمل تقوية للتربة المحيطة بالمحور، فضلًا عن حفر أنفاق ومد مواسير لنقل المياه من الجهة البحرية إلى القبلية من بحيرة مريوط، فضلًا عن عمل مجسات للتربة في المنطقة وإزالة طبقات الأملاح بهدف تهيئة الطريق ليصبح مطابقًا للمواصفات العالمية، إلى جانب تنفيذ توسعة كوبري سيدي كرير؛ وهو كوبري في اتجاه واحد طوله 638 متراً وعرضه 40 م، ليستوعب الحركة القادمة بعد تطوير محور التعمير ويصبح نقطة البداية لامتداد هذا المحور.