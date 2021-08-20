Masrawy logo white

رسميًا.. خطوات التحويل للحصول على لقاح كورونا للمسافرين (سبب وجهة السفر)

07:43 م الجمعة 20 أغسطس 2021
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تعليمات جديدة بشأن خطوات التحويل للمسافرين للحصول على لقاح كورونا، من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاحات.

وقالت الوزارة بحسب منشور حصل عليه مصراوي، إنه يتم فتح الموقع الإلكتروني، واختيار متابعة حالة طلب اللقاح، ثم إدخال رقم الطلب وإدخال آخر 4 ارقام للرقم القومي، ثم اختيار تحويل للسفر.

وشددت الوزارة على اتباع الخطوات من 5 إلى 10، والتي يذكر فيها سبب السفر، جهة السفر، تاريخ السفر المتوقع، المحافظة التي يرغب في الحصول على اللقاح بها، وكذلك المركز، ثم الضغط على تأكيد.

وعقب ذلك، ينتظر المواطن رسالة توجه بالموعد والمركز المخصص للتطعيم.

لقاح كورونا فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة المسافرين

الخبر التالى:

وفد أمني ألماني يتفقد مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا