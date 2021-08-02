ارتفاع جديد للحرارة وأمطار من إثيوبيا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء تتراوح على القاهرة والوجه البحري من 40 : 42 درجة، وأن درجات الحرارة تستمر على هذا المعدل حتى أول الأسبوع المقبل.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن ارتفاع الحرارة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، مع وجود هدوء في سرعات الرياح على بعض المناطق ما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

وتابع: "ترتفع الحرارة بداية من اليوم درجة أو درجتين على أغلب الأنحاء، حيث تسجل القاهرة 40 : 42 درجة وتكون الحرارة المحسوسة 44 درجة، والمناطق الجنوبية تتراوح درجات الحرارة بين 43 : 45 درجة، والمحسوسة 46 درجة".

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الصغرى ترتفع ليلا وتزداد نسبة الرطوبة لتسمح بتكون الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأكد أنه بداية من الغد من المتوقع سقوط أمطار على المنطقة الجنوبية، نتيجة التأثر بالأمطار الغزيرة المتواجدة في إثيوبيا والسودان والتي يمتد تأثيرها لتصل إلى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتى تكون مصحوبة بالأمطار.