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تداول امتحاني الجيولوجيا و التفاضل لطلاب الثانوية العامة "علمي"

10:34 ص الإثنين 02 أغسطس 2021
تداول امتحاني الجيولوجيا و التفاضل لطلاب الثانوية العامة "علمي"

امتحانات الثانوية العامة

كتب- أسامة علي:​

تداولت صفحات الغش الإلكتروني أجزاء من امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "علوم"، بعد مرور 25 دقيقة من زمن الامتحان

كما تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك و تليجرام و واتس اب، أجزاء من امتحان التفاضل والتكامل، لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "رياضيات"، بعد مرور 25 دقيقة من زمن الامتحان.

يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "العلوم"، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 292 ألف و428 طالب، كمايؤدى طلاب الشعبة العلمية "الرياضيات" مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالى 100ألف و435 طالب.

ويبدأ امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية "علمي علوم" في الـ10 صباحا حتى الـ1 ظهرا، كما يبدأ امتحان الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "علمي رياضة" في الـ10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجاري ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها.

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