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"هدية قيّمة".. الكنيسة تكرّم مريانا منير الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين

11:09 م الخميس 19 أغسطس 2021
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كتب- مينا غالي:

كرّم الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، الطالبة مريانا منير صدقي، الحاصلة على المركز الأول - مكفوفين في الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال إلقاء عظة في نهضة السيدة العذراء المقامة في كنيسة الشهيد مارجرجس، المذبح بعزبة النخل.

وحصلت مريانا منير على المركز الأول على الثانوية العامة للمكفوفين بمجموع درجات 397.5 درجة، وقدم هدية قيمة للطالبة، مهنئًا إياها، مشيدًا بالجهد الذي بذلته أسرتها معها حتى استطاعت أن تحقق هذه النتيجة المتميزة.

مريانا منير الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين الأنبا سيداروس

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