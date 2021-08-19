تنطلق نهاية العام.. 10 معلومات عن الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر

كتب- يوسف عفيفي:

تستعد مصر لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي، في إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى البلاد.

وتسلم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس، النسخة النهائية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي كُلف بإعدادها تحالف "كندي إنجليزي" منذ بداية العام الحالي.

ويرصد "مصراوي" 10 معلومات عن الاستراتيجية وذلك على النحو التالي:

ـ تنطلق الحملة الاستراتيجية في نهاية العام الحالي، وتستمر 3 سنوات.

ـ استغرق إعداد هذه الاستراتيجية حوالي 6 أشهر أجرى فيها مسئولو التحالف وفريق العمل الخاص بها دراسة متعمقة للسوق المصري والأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة.

ـ قام التحالف "الكندي الإنجليزي" بتحليل أكثر من 80 مليون منشور إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعى عن محتوى السياحة والسفر في جميع أنحاء العالم.

ـ أجرى التحالف إعداد استمارات استبيان ووزعها على أكثر من 12 ألف سائح من 12 دولة من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات الماضية أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين.

ـ شملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوى رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد المصري، ونقاط الضعف التي يجب معالجتها والعمل على تحسينها.

ـ تضمنت مرحلة إعداد الاستراتيجية عقد لقاءات مع أكثر من 50 مسؤولا حكوميا في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، وبعض الخبراء والمسئولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.

ـ تعتبر الاستراتيجية منهجاً واضحاً وجديداً يتضمن الرؤية والرسالة وأولويات الترويج في خطة مرحلية واضحة بما سيساهم في وضع الآليات اللازمة التي سيتم علي أساسها تنفيذ الاستراتيجية علي أرض الواقع للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الثلاث سنوات القادمة في ضوء المتغيرات الحديثة لهذه الأسواق.

ـ تعتمد الاستراتيجية، على إبراز الحياة بالمقصد السياحي المصري باعتباره مقصد متجدد ومتنوع وما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق.

ـ تسليط الضوء على أن مصر مقصد سياحي آمن يتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة وحضارة متفردة، إلى جانب الفنون الحديثة والسينما والمسرح والحرف التراثية والأكلات المصرية التقليدية الشهية والفعاليات الرياضية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي.

ـ إبراز الخبرات السياحية المتراكمة للعنصر البشري ومشروعات البنية الأساسية السياحية القوية التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات.

وتنظم وزارة السياحة والآثار، خلال الفترة القليلة المقبلة، العديد من ورش العمل لاطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بملامح الاستراتيجية الجديدة حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه للترويج للمقصد المصري في ظل المتغيرات الحديثة للأسواق العالمية، كما أنه سيتم التعاقد مع شركة دولية لتنفيذ هذه الاستراتيجية والحملة.