محافظ الجيزة يكلف بسرعة الانتهاء من تطعيم العاملين بالمصالح والدواوين الحكومية

كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سيكون لها دور فاعل في متابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا للفئات المستهدفة خلال الفترة الحالية.

وأكد المحافظ في بيان اليوم، على إعداد خطة بالتعاون مع مديرية الصحة لتطعيم جميع العاملين في القطاعات التعليمية والمصالح والدواوين الحكومية والمناطق الصناعية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس والعاملين والموظفين وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد فضلاً عن التوسع في تطعيم العاملين في دواوين عموم الأحياء والمراكز والمديريات لحماية المجتمع من انتشار الفيروس.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم، بضرورة قيام جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم بالتسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بحجز اللقاح، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع جامعة القاهرة وتخصيص مراكز لتقديم اللقاحات تابعة لوزارة التعليم العالي، على أن تقوم وزارة الصحة بإمداد هذه المراكز باللقاحات والتجهيزات والمعدات اللازمة، فضلا عن إمكانية تقديم الأطقم الطبية في حالة الإحتياج إليها قبل 31 أغسطس الجاري حتى يمكن تطعيمهم بالجرعتين قبل بدء العام الدراسى الجديد، حيث ستخصص وزارة الصحة تطبيق خاص لهذه الفئة على الموقع الإلكتروني.

وكلف المحافظ، بضرورة قيام رؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة والجهاز التنفيذي بالمناطق الصناعية والاستثمارية بالتنسيق مع المصانع لحصر أسماء العاملين بها حتى يتسنى لمديرية الصحة توجيه فرق إلى تلك المنشآت وتقديم اللقاح لهم، مشيراً إلى إن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا على مستوى المحافظة بلغ 446 ألفا الأمر الذي يحتم تكثيف المجهودات خلال الفترة المقبلة للوصول للأعداد المستهدفة.

كما كلّف المحافظ وكيل وزارة الصحة، بإطلاعه يومياً بنتائج مستهدفات التطعيم عن كل قطاع على غرار ما حدث في مبادرة 100 مليون صحة، مشيراً إلى أنه من المستهدف تطعيم حوالى 45 ألف مواطن يوميا لتحقيق مستوى متقدم حفاظاً على سلامة المواطنين.

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة تسجيل طلبات تلقي اللقاحات حفاظا على سلامتهم مشيراً إلى أنه تم تخصيص 40 مركز ثابت على مستوى المحافظة لتلقي اللقاحات منهم 9 مراكز لتطعيم الراغبين في السفر، بالإضافة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح إحدى أكبر مراكز تلقي اللقاحات بأكاديمية الفنون ودعمه بحوالى 80 فرقه طبية ونشر الفرق والقوافل بالميادين والشوارع الحيوية للتسهيل على المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة، على أهمية تلقي جميع العاملين في القطاع الحكومي لقاح فيروس كورونا.