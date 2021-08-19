Masrawy logo white

شروط جديدة.. بيان من التموين بشأن صرف سلع شهر أغسطس

02:25 م الخميس 19 أغسطس 2021
شروط جديدة.. بيان من التموين بشأن صرف سلع شهر أغسطس

أرشيفية

كتب- محمد سامي :

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 82% من مقررات شهر أغسطس الجاري، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 24 لسنة 2021؛ بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين، اعتبارًا من اليوم (الأحد) الأول من أغسطس.

وتضمن القرار صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، بدلًا من الاكتفاء بصرف كيلو واحد أرز لكل بطاقة دون النظر لعدد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة.

كما تضمن صرف زجاجة زيت 800 مللي أو 1 كيلو جرام وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة، و2 كيلو سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن، وهو 50 جنيهًا لكل فرد شهريًا.

وزارة التموين شركات المجمعات الاستهلاكية البطاقات التموينية زيت أرز سكر

الخبر التالى:

100 ألف جنيه لـ3 مراكز.. ننشر أسماء لجنة تحكيم مسابقة النحت بجائزة فاروق حسني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
123

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

429

متعافون اليوم

285700

إجمالي الإصابات

16638

إجمالي الوفيات

234878

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا