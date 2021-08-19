الجيزة: رفع شجرة مُعمرة سقطت أعلى نفق النهضة جنوب المحافظة

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نقيب الأطباء البيطريين: كل 750 ألف مواطن يراقب على غذائهم طبيب بيطري

كتب يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تلقت بلاغا بسقوط شجرة مُعمرة أعلى نفق النهضة بحي جنوب المحافظة أدت إلى إلحاق ضررًا بإحدى السيارات المتواجدة.

وأضافت المحافظة في بيان اليوم، أنه تم التنسيق مع مرفق الحماية المدنية وتم رفع الشجرة باللودر وتقطيعها لإعادة فتح الطريق وذلك بدون وقوع أي إصابات.