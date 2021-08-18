رؤية شاملة متكاملة.. برلماني يشيد بجهود الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي



كتب- نشأت علي:

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن الدولة وضعت رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي، تستهدف إدخال روافد ومسارات جديدة وغير تقليدية في استراتيجيات التعليم، تتمثل في التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية؛ بما يوافق النظم العالمية، وتزويدها بكل التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وعقد شراكات مع الجامعات التكنولوجية المتميزة في بعض دول العالم.



وأضاف عمار أن جامعة مصر المعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعكس رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لخلق جيل جديد من خبراء المعلوماتية على قدر رفيع من العلم والمهارات لتحقيق وثبة نوعية في موقع مصر في الساحة المعلوماتية الدولية، وإتاحة تعليم متخصص على أعلى مستوى في مجالات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقًا لأحدث التطورات والأساليب الأكاديمية، ومن خلال شراكات مع كبرى الجامعات العالمية؛ بهدف تخريج كوادر شابة متميزة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي الذي يشهده العالم، وليكونوا القوة الدافعة للابتكار التكنولوجي ولبناء مصر الرقمية التي تضم عددًا ضخمًا من المشروعات التي تستهدف استخدام التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التقدم والتنمية في المجتمع المصري.



وأشار عمار إلى أن الجامعات التكنولوجية تعد هدية رئيس الجمهورية للشباب المصري؛ فهي جامعات المستقبل، وتعمل هذه الجامعات على إعداد الطلاب لسوق العمل وكيفية مواكبة التطور التكنولوجي فيصبح الخريج مؤهلاً للسوق الداخلية والخارجية، ولديه القدرة على التفكير والإبداع، مضيفًا أنها تعمل على تطوير قدرات الشباب للخروج إلى مجال العمل المناسب في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.



وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر تعمل على تهيئة المناخ والبنية التحتية الداعمة للاستثمار لإقامة مجتمع رقمي، تمهيدًا لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات ذات الأولوية؛ مثل خدمات الرعاية الصحية والزراعة والتصنيع وإدارة المدن الذكية.