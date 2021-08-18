Masrawy logo white

وزير الإسكان: تعيين المحاسب أحمد سعيد مساعدا للوزير

04:25 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
وزير الإسكان: تعيين المحاسب أحمد سعيد مساعدا للوزير

عاصم الجزار

كتب- محمد عبد الناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتعيين المحاسب أحمد سعيد علي، مساعدا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدة عام قابل للتجديد.

ونص قرار وزير الإسكان، على أن يكلف المحاسب أحمد سعيد، بالإشراف على قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب ما يكلف به من أعمال أخرى.

كما أصدر الوزير قرارا بتفويض المحاسب أحمد سعيد في عدد من الاختصاصات.

عاصم الجزار أحمد سعيد مساعد وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية

الخبر التالى:

بطاقة الأوائل.. طلب برلماني باشتراك مجاني لأوائل الثانوية في المواصلات العامة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
112

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

199

متعافون اليوم

285577

إجمالي الإصابات

16630

إجمالي الوفيات

234449

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا