وزير الإسكان: تعيين المحاسب أحمد سعيد مساعدا للوزير

كتب- محمد عبد الناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتعيين المحاسب أحمد سعيد علي، مساعدا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدة عام قابل للتجديد.

ونص قرار وزير الإسكان، على أن يكلف المحاسب أحمد سعيد، بالإشراف على قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب ما يكلف به من أعمال أخرى.

كما أصدر الوزير قرارا بتفويض المحاسب أحمد سعيد في عدد من الاختصاصات.