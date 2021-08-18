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ننشر قرار الرئيس بتجديد تعيين الدكتور محمد القوصي رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

03:21 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
ننشر قرار الرئيس بتجديد تعيين الدكتور محمد القوصي رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

الدكتور محمد القوصي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 354 لسنة 2021.

ونص القرار على تجديد تعيين الدكتور محمد عفيفي أحمد القوصي رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير عام لمدة اعتبارا من 19 أغسطس الجاري.

محمد القوصي الرئيس عبدالفتاح السيسي وكالة الفضاء المصرية محمد عفيفي أحمد القوصي

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