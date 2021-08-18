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وزيرة الصحة تكشف خطة الوزارة لتطعيم العاملين في المدارس والجامعات

01:33 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
وزيرة الصحة تكشف خطة الوزارة لتطعيم العاملين في المدارس والجامعات

الدكتورة هالة زايد

كتب- محمد غايات:

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، وجهود مواجهة الجائحة.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أن نقاط التطعيم التي تم تخصيصها بالمستشفيات الجامعية لتطعيم الأطقم الطبية ستقوم بتغطية تطعيم باقي العاملين بكل جامعة، كما تلتزم بالانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية من اللقاحات قبيل بداية العام الدراسي الجديد، ويقوم كل معهد ومركز بحثي بإنشاء عيادة تطعيم ثابتة بداخله، على أن تقوم وزارة الصحة بدعم تلك النقاط بالكوادر الطبية حال عدم توافرها، والأجهزة المخصصة لتسجيل التطعيم، وكذلك الطعوم التي تناسب عدد العاملين بكل جهة.

ونوهت وزيرة الصحة والسكان إلى آلية تطعيم الطلاب، مشيرة إلي أن المستشفيات ستقوم بتطعيم الطلاب الجدد وقت توقيع الكشف الطبي عليهم من خلال نقاط ثابتة بمستشفيات الطلبة يتم مدها بالأجهزة والطعوم من خلال وزارة الصحة، كما تقوم مستشفيات الطلبة بإعداد جداول لتطعيم الفرق الدراسية تباعا.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد أيضاً ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنه تم وضع آلية لتسجيل العاملين بالوزارة، وتوفير اللقاحات اللازمة لهم بحيث يتم الانتهاء من تطعيم جميع المسجلين منهم قبيل بداية العام الدراسي الجديد.

هالة زايد تطعيم العاملين المدارس الجامعات مصطفى مدبولي فيروس كورونا

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