تعاون بين "العربية للتصنيع" و"العامة للرعاية الصحية" لتحديث ورقمنة الوحدات الصحية

كتب-محمد سامي:

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية شراكة مهمة، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن سرعة الإنجاز في تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء الجمهورية، وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع والهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشاد التراس بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ لتحقيق التطوير الشامل لنظام التأمين الصحي الشامل وتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كل طاقاتها الإنتاجية لتطوير وتحديث ورقمنة جميع الوحدات الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، وفقًا لأحدث النظم والمعايير العالمية للجودة.

وأوضح التراس أن مجالات التعاون تتضمن تطوير وتحديث الأسرة الطبية وكراسي الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي ومفارم ومحارق النفايات الطبية والخطرة وتجهيزات غرف العمليات بنظام الكبسولات الطبية والمستلزمات الطبية المختلفة والتجهيز الكامل للمعامل الطبية، بالإضافة إلى منظومات التحول الرقمي وشبكات، وأجهزة الحاسب الآلي والشاشات الإلكترونية وأنظمة المراقبة باستخدام الكاميرات ومنظومات وشبكات الإطفاء والإنذار.

وأكد التراس أن "العربية للتصنيع" ترعى كل المشروعات البحثية وتحويلها إلى منتجات تسويقية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى بحث النماذج الناجحة ذات الجدوى الفنية والاقتصادية والتي يمكن تطبيقها على المستوى الصناعي من خلال تحويل المخرجات البحثية إلى نطاق الإنتاج الكمي.

وتفقد السبكي معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن أهمية توفير أفضل الخدمات الصحية والعلاجية في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل وتوافر مقومات النجاح التي شهدتها المرحلة الأولى بعدد من محافظات الجمهورية، مؤكدًا ثقة الهيئة العامة للرعاية الصحية بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع والقدرة الفنية لوضع المواصفات التقنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في زيادة نسب التصنيع المحلي للصناعات الطبية، وخفض الواردات، وسيسهم التصنيع المحلي في تلبية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية والتي تقدم الخدمة الطبية لجميع المصريين والوافدين على أراضيها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مجالات التعاون مع العربية للتصنيع تتضمن تطوير وتحديث جميع الوحدات والمراكز الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل على مستوي الجمهورية، وفقًا لأحدث نظم التحول الرقمي، بالإضافة إلى التعاون المشترك في تنفيذ الابتكارات والاختراعات التي تخدم مجال الرعاية الصحية باستغلال الإمكانات التصنيعية وخبرات الهيئة العربية للتصنيع المتطورة؛ خصوصًا مع استراتيجيتها لتحديث ورقمنة جميع خطوط إنتاجها وفقًا لمعايير الثورة الصناعة الرابعة.