الموعد النهائي لحجز باكيات بـ"سوق اليوم الواحد" بالعبور

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن فتح باب التقدم لشغل باكيات بأسواق الخير البديلة للباعة الجائلين (سوق اليوم الواحد) بالحي الثاني خلف المرور، وذلك حتى يوم الخميس ٢٠۲۱/۸/۱۹، على أن يتم تقديم الطلبات يومياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر جهاز المدينة.

وأضاف الغيطي، أنه على الراغبين في الحجز التوجه لمقر جهاز مدينة العبور وتقديم طلب بإسم رئيس الجهاز، بشرط أن يكون المتقدم من سكان المدينة، وتقديم طلب واحد للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص أو يمتلك أو يستأجر محلا تجاريا بالمدينة، وألا يكون قد حصل سابقا على باكية بالمنافذ هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، ويرفق بالطلب صحيفة حالة جنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة العبور، طابع تأمينات، صورة بطاقة الرقم القومى.

وأوضح أن الباكيات بنظام مقابل الإشغال اليومي وسيتم إجراء القرعة العلنية بمقر الجهاز لاختيار الفائزين، موضحاً أن السوق ستضم ١٦ نشاطا بإجمالي ٣٠ باكية بالأنشطة الآتية: ٤ باكيات دواجن - باكية إصلاح ملابس - ٤ باكيات أسماك - ٢ باكية منظفات - ٢ باكية جزارة - ٣ باكيات خضراوات - ٢ باكية سرجة - ٢ باكية عطارة - ٣ باكيات فاكهة - باكية ألبان وبيض - باكية إصلاح أحذية - 5 باكيات أنشطة متنوعة.