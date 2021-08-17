مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات جديدة من أرمينيا

كتب - محمد عبيد

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي ، أول طائرة قادمة من يرفين من دولة أرمينيا ، على متن الخطوط الجوية الارمينية ، والتى كانت تحمل على متنها ١٢٤ راكبا .

وقام فريق العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ ، باستقبال الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة ، وسرعة إنهاء اجراءات الوصول ، وقد تم فحص شهادة تحليل pcr ، التي يحملها ركاب الرحلة ، فضلاً عن إجراء الكشف الطبى والتحاليل الفورية لعدد من الركاب الذين لا يحملون شهادة pcr .