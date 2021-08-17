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مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات جديدة من أرمينيا

10:29 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات جديدة من أرمينيا

مطار شرم الشيخ

كتب - محمد عبيد
استقبل مطار شرم الشيخ الدولي ، أول طائرة قادمة من يرفين من دولة أرمينيا ، على متن الخطوط الجوية الارمينية ، والتى كانت تحمل على متنها ١٢٤ راكبا .

وقام فريق العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ ، باستقبال الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة ، وسرعة إنهاء اجراءات الوصول ، وقد تم فحص شهادة تحليل pcr ، التي يحملها ركاب الرحلة ، فضلاً عن إجراء الكشف الطبى والتحاليل الفورية لعدد من الركاب الذين لا يحملون شهادة pcr .

مطار شرم الشيخ أرمينيا فوج سياحي الخطوط الجوية الارمينية

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