وفاة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، وفاة المهندس علاء عبد العزيز مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قراراً مارس الماضي بتولي المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن لشئون المرافق، الإشراف العام على قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.