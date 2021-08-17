Masrawy logo white

وفاة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

05:55 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
وفاة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

المهندس علاء عبد العزيز

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، وفاة المهندس علاء عبد العزيز مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قراراً مارس الماضي بتولي المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن لشئون المرافق، الإشراف العام على قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

علاء عبدالعزيز المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان

الخبر التالى:

نتيجة الثانوية العامة.. طريقة جديدة للحصول عليها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
107

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

136

متعافون اليوم

285465

إجمالي الإصابات

16625

إجمالي الوفيات

234250

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • يهمك| وداعًا لـ100%.. ثانوية «المجاميع المنخفضة» ترفع شعار «الكمال لله وحده»

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا