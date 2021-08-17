"إزاي تحجز شقة في الإسكان بأقل قسط شهري؟".. تعرف على الخطوات وطريقة السداد والشروط

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، بعد أن أتاحت شراء الكراسات لذوي الاحتياجات الخاصة بداية من يوم 8 أغسطس الجاري،على أن يستمر التقديم حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويمكن معرفه عناوين مكاتب البريد من هنا: اضغط هنا

ووصلت أسعار الشقق لمحدودي الدخل لـ164 ألف جنيه، فيما سجل القسط الشهري ما يقرب من 250 جنيها على مدة سداد تصل لـ30 سنة، حيث تتواجد شقق محدودي الدخل في: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 4500 للأعزب و6000 للأسرة ، والحد الآدني 1200 جنيها.

كما سجلت أسعار الشقق الـ90 مترا لـ184 ألف جنيه و197 ألف جنيه، و310 ألف جنيه، ويوجد تفاوت في الأسعار نتيجة لجاهزية الوحدات وأماكنها في المدينة فالأسعار الأقل تكون للشقق التى سيتم تسليمها مباشرة بعد انتهاء الحجز وإعلان نتائج المتقدمين، لكن الشقة الأغلى سيكون تسليمها بعد 3 سنوات.

وعن نظام الأقساط، يوجد نظامين للسداد، الأول عبارة عن سداد أقساط شهرية ثابته طوال فترة التمويل بفائدة 3%، والثاني سداد أقساط شهرية بفائدة 3% وبزيادة سنوية 7%.

إذا كانت مدة التمويل 30 سنة وبفائدة 3% يكون القسط الثابت 700 حتى 823 جنيها، أما القسط المتغير بزيادة سنوية 7%، يكون القسط 250 جنيها حتى 300 جنيها طوال مدة التمويل التى تصل لـ30 سنة، وكلما قلت مدة التمويل ارتفع القسط الشهري.

أما مشروعات الإسكان المتوسط، تضمن نوعين من المشروعات، الأول هو الإسكان المتميز بمدن بدر والغردقة وبورفؤاد، أما الثاني يتواجد في حوالي 11 مدينة جديدة هم (حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة).

المساحات والأسعار:

يوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة، الوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ471 ألف جنيه، والوحدة الـ110 متر بسعر 503 ألف للوحدات بالدور الأرضي والأخير و519 ألف للوحدات المتكررة، والمساحة الـ120 متر بـ546 ألف جنيه للدور الأخير و563 ألف للأدوار المتكررة.

وتم تخصيص دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشعار بدء من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة.

نظم السداد:

تم تخصيص نظامين للسداد في مشروع الإسكان المتوسط الأول أقساط ثابتة لمدة 30 سنة، والنظام الثاني قسط متزايد بفائدة 7% سنويا.

ووفقا للنظام الأول يكون الحد الأدنى للدخل 3500 جنيه للوحدة الـ100 متر والتى وصل سعرها لـ471 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري الثابت 1390 جنيه.

أما الشقة الـ120 مترا، يكون ثمنها 563 ألف جنيه، والحد الأدنى للدخل 4200، ويكون القسط الشهري 1662 جنيه شهريا، طوال فترة التمويل التي تصل لـ30 سنة.

أما النظام الثاني الخاص بالسداد، هو وفقا لمبادرة التمويل العقاري أيضًا بفائدة 3%، لكن القسط الشهري سيتم زيادته 7% سنويا، حيث يصل قسط الوحدة الـ100 متر لـ511 جنيه، والوحدة الـ110 متر لـ546 جنيه إلى 563 جنيه، والوحدة الـ120 متر بين 611 جنيه و593 جنيه، وهذه الأقساط تشهد زيادة سنوية 7% طوال فترة التمويل والتى تصل لـ30 سنة.

ويمكن حجز وحدة ضمن هذه المشروعات على النحو التالي:

- الذهاب لمكتب البريد لشراء كراسة شروط.

- سداد جدية الحجز الخاصة بكل مشروع في مكتب البريد أيضًا.

- تجهيز الأوراق المطلوبة والتى تشمل:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- قسمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد.

- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقدم إقرار يفيد ذلك.

- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً.

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

- في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

- التقديم على الموقع الإلكترونى المخصص للحجز خلال الفترة المعلنة للتقديم اضغط هنا

- انتظار إعلان نتائج التقديم، وفي حالة الرفض يمكن تقديم طلب تظلم.