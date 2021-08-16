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الآثار تبحث تجهيز قاعة عرض متحف الحضارة تمهيدًا لافتتاحها

09:10 م الإثنين 16 أغسطس 2021
الآثار تبحث تجهيز قاعة عرض متحف الحضارة تمهيدًا لافتتاحها

الاجتماع

(مصراوي):

عُقد مساء اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مقر المتحف بالفسطاط.

وخلال الاجتماع قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، باستعراض عدد من الموضوعات منها مستجدات أعمال تجهيز قاعة العرض المؤقت تمهيدا لافتتاحها الوشيك بعد تطويرها، وتطور نمو أعداد الزائرين منذ افتتاح المتحف في شهر أبريل الماضي وحتي الان والتي حققت ارتفاعا ملحوظا، مؤكدًا أنها في ازدياد.

كما تم استعراض الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة والتي نظمها المتحف خلال الفترة الماضية.

أيضاً تم تكريم إيناس جعفر نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الاثرية لبلوغها السن القانوني، وتقديم الشكر لها على ما بذلته من جهد طوال فترة عملها بالمتحف.

هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية خالد العناني وزارة السياحة أحمد غنيم

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