إحباط تهريب كمية من العملات الذهبية مع راكب قادم من الإمارات بالمطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كميات كبيرة من العملات الذهبية والفضية والآواني والمستلزمات الفضية، جزء من العملات الأثرية، أخفاها راكب أجنبي من أصل مصري داخل حقائبه فور وصوله من أبوظبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بركاب طائرة الاتحاد القادمة من أبوظبي، استوقف أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة أحمد الشريف رئيس القسم، تلاحظ له وجود أشياء تكرارية متماثلة ومعتمة، قام أحمد أبو بكر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف تامر عبدالله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود كميات كبيرة من العملات والآواني والمستلزمات الفضية، وأيضًا خنجر فضي، والذي تم عرضة علي شرطة المفرقعات بالمطار ، وافادت انه للزينه ومصرح بحيازته وبدخوله البلاد.

وبتفتيش الراكب ذاتيًا بواسطة عماد حسين مأمور الجمرك، وضبط كمية أخرى من العملات الذهبية أخفاها الراكب أسفل ملابسه التي يرتديها، وبعرض الأمر على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، أخطر حمدي همام وكيل وزارة الآثار وهناء محمد المشهور المدير العام للاشتباه في أثرية بعض العملات، واللذان شكلا لجنة من الوحدات الأثرية بالمطار، والذين قاموا بعمل محضر المعاينة الأثرية وأسفر عن وجود 15 عملة معدنية ترجع للعصر العثماني، و9 عملات معدنية ترجع لعصر السلطان حسين، و8 عملات معدنية ترجع لعصر الملك فؤاد الأول وعملة واحدة ترجع للعصر العباسي، وعملة واحدة ترجع لعصر الملك فاروق الأول، كما بلغت باقي المضبوطات التي لا تحمل الصفة الأثرية 541 قطعة من عملات ذهبية وفضية متنوعة وآواني ومستلزمات فضية أخرى.

وأمر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة فيما يخص المضبوطات الأثرية.