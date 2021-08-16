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وزير خارجية اليابان: ندعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط

05:30 م الإثنين 16 أغسطس 2021
وزير خارجية اليابان: ندعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط

الرئيس السيسي ووزير خارجية اليابان

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تطرق إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب المسئول الياباني عن دعم بلاده للجهود المصرية في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بمنطقة الشرق الأوسط، كما ثمّن الجهود المصرية الفاعلة تجاه القضية الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الاخيرة للأوضاع في أفغانستان.

وتوافقت وجهات النظر بين البلدين إزاء أهمية العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، مع تأكيد ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في مختلف الأطر والمحافل الدولية، خاصةً فيما يتعلق بالجهود المشتركة للتحضير للدورة المقبلة من القمة اليابانية الأفريقية "تيكاد" في تونس خلال العام القادم، ترسيخًا لنجاح الرئاسة المشتركة بين مصر واليابان للدورة السابعة من قمة التيكاد والتي انعقدت في مدينة يوكوهاما عام 2019.

السيسي اليابان وزير خارجية اليابان الشرق الأوسط

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