تكلفة تركيب الأسنان في تركيا

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تُصاب الأسنان بالتلف نتيجة عوامل كثيرة ولعل من أهمها ضَعف الاهتمام بسلامة الأسنان، ومن الطبيعي أن يُلقي تقدم الانسان في العمر بظلاله على أجهزة جسم الانسان كافة ومن بينها الأسنان، نتيجة لتلف الأسنان وربما فقدها بشكل كامل أو فقد بعضها كان لا بد من البحث عن بدائل اصطناعية تمكن الانسان من استعادة وظائف الأسنان، فنشأ ما تعارف طب الأسنان على تسميته بتركيب الأسنان، وكان من الطبيعي أن يتبادر إلى الذهن السؤال عن كلفة تركيب الأسنان.

ما المقصود بتركيب الأسنان:

تطلق عبارة تركيب الأسنان على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى استعادة وظيفة الأسنان في المساهمة بعملية هضم الطعام بالإضافة لاستعادة الوظيفة الجمالية للأسنان، ويمكن أن يكون الهدف هو تعويض كامل للأسنان أو تعويض جزئي لبعض الأسنان المتضررة من التسوس أو الإصابة بالكسر، وتختلف كلفة تركيب الأسنان بحسب الإجراء المتبع.

مكانة تركيا في مجال تركيب الأسنان:

تحتل تركيا مكانة متقدمة في مجال طب الأسنان عموماً، وفي مجال تركيب الأسنان تحافظ تركيا على مكانتها المتقدمة لوجود مجموعة من الأسباب التي مكنت تركيا من الوصول لتلك المرحلة.

فتمتلك تركيا موقعا متوسطاً بين القارات الثلاث بحيث يمكن الوصول إليها دون الحاجة لتحمل نفقات زائدة تُضاف إلى كلفة تركيب الأسنان في تركيا، ويمكن للمريض استغلال وجوده في تركيا للتمتع برحلة سياحية متميزة لما تتمتع به تركيا من مقومات كبيرة في هذا المجال، كما تتوفر في تركيا مواد تركيب الأسنان من مصادر مختلفة مما يمكن المريض من اختيار المواد التي تجعل من كلفة تركيب الأسنان في تركيا أمراً مقبولاً.

كما يوجد في تركيا عدداً كبيراً من عيادات الأسنان التي استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة في الموازنة بين مستوى الخدمات الطبية المتطور وبين كلفة تركيب الأسنان ومن أبرز تلك العيادات عيادة دينتاكاي في إستانبول.

كلفة زراعة الأسنان في تركيا:

يوجد عدة إجراءات لتركيب الأسنان ومن الطبيعي أن تختلف كلفة تركيب الأسنان في تركيا باختلاف الطريقة المتبعة لتركيب الأسنان وأكثر أنواع تركيب الأسنان كلفة هو تركيب الأسنان وأطولها عمراً، ويمكن أن نعدد إجراءات تركيب الأسنان ونتعرف على كلفة تركيب الأسنان لكل اجراء.

- أطقم الأسنان المتحركة الكاملة: عندما يفقد المرء أسنانه بالكامل يتم اللجوء إلى تركيب طقم أسنان كامل لتعويض الأسنان، وطقم الأسنان المتحرك مصنوع من أسنان اصطناعية مثبتة على قاعدة مصنوعة من الأكريل، ويثبت الطقم على سطح اللثة، وفق هذا الإجراء تتراوح كلفة تركيب الأسنان في تركيا بين 500 إلى 800 دولار أمريكي.

- أطقم الأسنان المتحركة الجزئية: تتألف من سن اصطناعي واحد أو أكثر، تثبت الأسنان الاصطناعية على قاعدة من الأكريل ويزود هذا الطقم بأربطة معدنية أو أربطة راتنجية لتعطي الطقم ثباتا جيداً على الأسنان، ولكن يمكن إزالته في أي وقت، وتبلغ كلفة تركيب الأسنان في تركيا من 700 إلى 1200 دولار أمريكي لهذا النوع من تركيب الأسنان.

- جسور مدعومة بالأسنان المجاورة: عندما يفقد المريض سناً واحداً أو اثنين يمكن استعمال هذه التقنية والتي تقوم على تثبيت الأسنان الاصطناعية على الأسنان المجاورة للفراغ الذي تركه السن المفقود بواسطة تلبيسات متصلة مع الأسنان الاصطناعية وتبلغ كلفة تركيب الأسنان في تركيا بهذه الطريقة من 600 إلى 1500 دولار أمريكي.

- جسور مثبتة على غرسات: في هذا الإجراء يتم تثبيت جسر الأسنان على غرسات سنية، وليس من الضروري أن تزرع غرسة لكل سن مفقود، ويكون تثبيت الجسر دائماً كما يمكن في المستقبل استبدال جسر الأسنان بطقم أسنان كامل، وهذا الإجراء يعطي خياراً جيداً لمن لا يستطيع تحمل نفقات زراعة الأسنان، وتبلغ كلفة تركيب الأسنان في تركيا لهذا اجراء ما بين 800 إلى 2000 دولار أمريكي.

- طقم أسنان مستند على أربع غرسات: يتم تركيب أربع غرسات في الفك السفلي، في حين يحتاج الفك العلوي لتركيب ست غرسات، ويثبت طقم الأسنان على الغرسات بواسطة ملاحق خاصة تربط ما بين طقم الأسنان والغرسات السنية، وتبلغ كلفة تركيب الأسنان في تركيا وفق هذا الإجراء من 1000 إلى 1200 دولار.

- تركيب (زراعة) الأسنان: ويعتمد تركيب الأسنان بهذه التقنية على تركيب غرسات في الفك ثم يوضع سن اصطناعي على كل غرسة ليتم تعويض الأسنان بهذه الطريق، وتعتبر زراعة الأسنان أحدث تقنيات العلاج في طب الأسنان، وأكثرها متانة وأطولها عمراً، وتبلغ كلفة تركيب الأسنان في تركيا بحسب هذه التقنية من 500 إلى 2500 دولار أمريكي للسن الواحد

بالرغم من أهمية العوامل التي ذكرناها لتشجيع الناس للقدوم إلى تركيا لمعالجة أسنانهم، فان نجاح تركيب الأسنان يعتمد على بعض العوامل الشخصية كالتاريخ العائلي( الأمراض الوراثية) والحالة الصحية للمريض ومدى التزام المريض بنصائح طبيب الأسنان.