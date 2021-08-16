محافظ الجيزة يوقع غرامة تأخير على الشركة المنفذة لكباري المشاة بترعة المريوطية

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ممشى الأكشاك الحضارية والمطاعم الجديدة الجاري تجهيزها بكورنيش المريوطية حيث تابع المحافظ التجهيزات الجارية والوحدات التي تم وضعها بالإضافة إلى أعمال البنية التحتيه التي يتم تجهيزها بالمنطقة من وصلات لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ودورات المياه مشدداُ على ضرورة أن تتم التجهيزات على أكمل ما يكون لينال استحسان المواطنين أسوة بما تم في المرحلة الأولى من الأكشاك.

كما تفقد المحافظ، مشروع إقامة وتطوير كباري المشاة والسيارات على ترعة المريوطية أمام شارع العروبة حيث قرر المحافظ توقيع غرامة تأخير على الشركة المنفذة للمشروع وذلك لعدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال مؤكدًا على مدير مديرية الإسكان بالمتابعة اليومية مع الشركة لسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية للكوبري لما له من أهمية في نقل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية مشدداً على ضرورة تغطية أي كابلات كهربائية بمحيط الكباري ليتماشى مع النسق العام للطريق.

وحرص المحافظ على معاينة نسب التنفيذ بكوبري المشاة والسيارات الجاري تطويره أمام شارع ترسا مؤكداً على ضرورة تنظيم مسارات السير بالكوبري والجزيرة الوسطى لضمان انتظام الحركة المرورية بذلك القطاع الحيوي.

وخلال الجوله وجه المحافظ حي الطالبية بتطبيق خط التنظيم بطريق المريوطية الواقع بنطاقه وإزاله العوائق بمسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية مع إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها.

كما تفقد المحافظ نسب إزالة عدد من المنشآت الملاصقة لكوبري المريوطية الجديد وأخرى تعيق مسار الطريق بشارع ترسا موجهاً برفع المخلفات أولاً بأول مع سرعة إنجاز الأعمال لعدم التأثير على الحركة المرورية.

وعاين محافظ الجيزة المواقع أسفل كوبري المريوطية الطائر للوقوف على أماكن إقامة ساحات الانتظار وأرصفه المشاة لتسهيل حركة المترددين على الطريق موجهاً بسرعة تركيب بلاط الإنترلوك وأعمدة الإنارة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية ومحمد نور رئيس حي العمرانية.

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