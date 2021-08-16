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​​​حزب المؤتمر: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة يحقق طفرة اقتصادية

06:00 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
​​​حزب المؤتمر: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة يحقق طفرة اقتصادية

المهندس حسام لبن

كتب- نشأت علي:

قال المهندس حسام لبن مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية، سيكون لها تأثير إيجابي قوي ومؤثر على الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، ما قد يؤدي لجذب مستثمرين جدد ورؤوس أموال ضخمة.

وأكد لبن في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق طفرة كبيرة في خلال 6 سنوات، من الإنجازات غير المسبوقة.​

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