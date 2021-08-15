الإسكان: بيع 15 ألف كراسة شروط ضمن المرحلة الثانية من "سكن لكل المصريين"

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن اليوم شهد إقبالا كبيرا على شراء كراسات شروط الحجز في مشروهات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، لافتا إلى أن اليوم هو الأول لسحب كراسات الشروط من مكاتب البريد.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "سي بي سي إكسترا"، أنه تم بيع 15 الف كراسة خلال اليوم والاسبوع الأول الذي كان مخصص لمتحدي الاعاقة.

وأشارت إلى أن الشقق الموجه لمحدودي الدخل تبدأ من 164 الف جنيه حتى 310 الف، وهي وحدات جاهزة للتسليم، وهي وحدات 75 مترا و90 مترا.