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انخفاض طفيف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

09:41 م الأحد 15 أغسطس 2021
انخفاض طفيف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

الطقس

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الاثنين، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومزيد من ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 5 درجات.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الاثنين، يشهد ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الاثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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