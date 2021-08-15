الصحة تنشر عناوين مراكز استخراج شهادات لقاح كورونا للمسافرين للخارج

التبرع بـ218 ألف جنيه في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية في الخارج

كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عناوين المراكز الخاصة باستخراج شهادات معتمدة للمسافرين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة خصصت 126 مكتبًا لاستخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا المستجد، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن هذه الشهادات، مؤكدة أنها شهادات مؤمّنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما أنها تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، موضحة أنه في حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وبحسب قرار أصدرته وزيرة الصحة هالة زايد، وحصل عليه مصراوي، فإن قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) كالتالي:

- 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج للمصريين، و25 دولارًا للأجانب.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر وليس لأعراض السفر، و10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر

ونص القرار على أن تودع حصيلة المبالغ بالحساب المنشأ لهذا الغرض لدى البنك المركزي لصالح وزارة الصحة.