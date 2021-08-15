"الصحة" تُعلن 2022 عامًا للصحة النفسية للمراهقين

كتب- أحمد جمعة:

قررت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، إعلان عام 2021/2022؛ عاماً للصحة النفسية للمراهقين.

يأتي ذلك للتغلب على العواقب السلبية لوباء كورونا وتأثيرها على الصحة النفسية للمراهقين، ولإعدادهم لمرحلة ما بعد كورونا، حيث لوحظت الزيادة في معدلات الاكتئاب والقلق وخاصة الرهاب الاجتماعي، ما أدى للاكتفاء بالعالم الافتراضي في كثير من الحالات، والذي تبعه زيادة فترات استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الحملة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتستهدف كلا من المراهقين وأسرهم، حيث سيتم تكوين مجموعات دعم الشباب أنفسهم لنشر الرسالة من خلال مجموعة دعم الأقران المنفذة في المدارس والنوادي والجامعات وعمل مجموعة من الندوات التثقيفية داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب وتوزيع مطبوعات لنشر الوعي المجتمعي، كما سيتم عمل تدريبات للأسر عن كيفية تربية المراهق والتغلب على تحديات فترة المراهقة.

وتابعت: كما نستهدف أعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات، حيث سيتم التوسع في تطبيق برنامج الصحة النفسية بالمدارس القائم بالفعل على تدريب الأخصائيين النفسيين والمعلمين في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وسوف يتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتطوير مواد علمية خاصة بفيروس كورونا وما بعد كورونا، وكذلك عمل ندوات للمدربين الرياضيين وغيرهم ممن يتعاملون مع المراهقين، كما تم إعداد برنامج خاص لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية من المراهقين والعاملين بها.