ارتجاع ما تم بيعه.. هيئة الدواء توجه بسحب عقار لعلاج الجرب والحساسية (مستند)

كتب- أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر "إكتوميثرين 5%"، لأربع تشغيلات.

والتشغيلات الموجه بسحبها بحسب المنشور الدوري 18 لسنة 2021، هي: 1004051، 1003051، 1002051، 1001051، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش الصيدلي.

ويستخدم العقار كعلاج موضعي للجرب والحكة الجلدية والحساسية، ومتوفر بتركيزين هما دواء اكتومثرين 5% للبالغين واكتومثرين للأطفال 2.5%.

ووجهت هيئة الدواء بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

