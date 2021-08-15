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السيسي يوجّه بتخصيص أراضي البحوث الزراعية بكفرالشيخ في إنشاء جامعة أهلية

05:28 م الأحد 15 أغسطس 2021
السيسي يوجّه بتخصيص أراضي البحوث الزراعية بكفرالشيخ في إنشاء جامعة أهلية

اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع على جهود تطوير جامعة كفرالشيخ، موجهًا باستخدام أراضي البحوث الزراعية غير المستغلة في نطاقها في إنشاء جامعة كفرالشيخ الأهلية والجامعة التكنولوجية.

كما اطلع الرئيس على التخصصات العلمية التي تقدمها جامعة كفر الشيخ، خاصةً التخصصات الحديثة التي تتفرد مثل كلية الثروة السمكية والمصائد، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية علوم النانو تكنولوجي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء خالد عبدالغفار

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