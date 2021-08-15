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السيسي يوجّه بإعادة صياغة أصول وأراضي البحوث الزراعية بأقصى قدر ممكن

05:25 م الأحد 15 أغسطس 2021
السيسي يوجّه بإعادة صياغة أصول وأراضي البحوث الزراعية بأقصى قدر ممكن

جانب من الاجتماع

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بإعادة صياغة استغلال تلك الأصول والأراضي خدميًا وتنمويًا على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

السيسي أراضي البحوث الزراعية مصطفى مدبولي خالد عبدالغفار

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