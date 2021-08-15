كتلة هوائية.. الأرصاد تعلن تراجع درجات الحرارة وتكشف سبب الإحساس بالحر​

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في العودة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأسبوع الجاري، لكن الإحساس بالحرارة يرجع إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الكبير والتي تتجاوز 80 إلى 85% على القاهرة والوجه البحري و90% على السواحل الشمالية.

وأضاف شاهين، خلال هذه الفترة لا يوجد ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة والتى تتراوح على القاهرة بين 36 إلى 37 درجة، وتستمر على هذا المعدل حتى نهايئة الأسبوع.

وتابع شاهين: "حالة الطقس أصبحت مستقرة الآن، كما يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر يقل معها مستوى الرؤية الأفقية بعد الفجر حتى الساعة السابعة صباحا خاصة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية".

وأكد شاهين، وجود نشاط للرياح على بعض المناطق المكشوفة والمفتوحة خلال فترات الليل مما يقلل الإحساس بدرجات الحرارة، لافتًا إلى أن ارتفاع الرطوبة مستمر حتى نهاية فصل الصيف في 21 سبتمبر المقبل، ثم تبدأ الرطوبة في التراجع تدريجيا.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات، المواطنين خلال هذه الفترة الاستمرار في شرب المياه بكثرة، والابتعاد عن أشعة الشمس وقت الظهيرة قدر الإمكان وارتداء واقي الرأس، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم، تؤثر كتلة هوائية معتدلة على شمال البلاد حتى تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على معظم الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد لتكسر حدة الإحساس بدرجة الحرارة هناك.​