​التمويل العقاري| كيف تحصل على شقة إسكان في 3 مشروعات لمتوسطي الدخل؟

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الحجز في أولى المشروعات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، اليوم الأحد 15 أغسطس بعد تخصيص الفترة من 8 إلى 14 أغسطس لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا الطرح في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

ويوجد في هذا الطرح 3 مشروعات مختلفة لمتوسطى الدخل، يمكن الاختيار بينهم، حيث جاءت الأسعار ومقدم الحجز والأقساط الشهرية على النحو التالي:

المشروع الأول:

شقق الإسكان المتوسط تتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد)، وتتواجد كراسات الشروط في مكاتب البريد فقط الموجودة في تلك المحافظات المطروح بها الشقق.

يوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة، الوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ471 ألف جنيه، والوحدة الـ110 متر بسعر 503 ألف للوحدات بالدور الأرضي والأخير و519 ألف للوحدات المتكررة، والمساحة الـ120 متر بـ546 ألف جنيه للدور الأخير و563 ألف للأدوار المتكررة.

وتم تخصيص دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشعار بدء من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة، كما تم تخصيص نظامين للسداد في مشروع الإسكان المتوسط الأول أقساط ثابتة لمدة 30 سنة، والنظام الثاني قسط متزايد بفائدة 7% سنويا.

ووفقا للنظام الأول يكون الحد الأدنى للدخل 3500 جنيه للوحدة الـ100 متر والتى وصل سعرها لـ471 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري الثابت 1390 جنيه، أما الشقة الـ120 مترا، يكون ثمنها 563 ألف جنيه، والحد الأدنى للدخل 4200، ويكون القسط الشهري 1662 جنيه شهريا، طوال فترة التمويل التي تصل لـ30 سنة.

أما النظام الثاني الخاص بالسداد، هو وفقا لمبادرة التمويل العقاري أيضًا بفائدة 3%، لكن القسط الشهري سيتم زيادته 7% سنويا، حيث يصل قسط الوحدة الـ100 متر لـ511 جنيه، والوحدة الـ110 متر لـ546 جنيه إلى 563 جنيه، والوحدة الـ120 متر بين 611 جنيه و593 جنيه، هذه الأقساط تشهد زيادة سنوية 7% طوال فترة التمويل والتى تصل لـ30 سنة.

المشروع الثاني:

المشروع الثانيى المتاح أمام متوسطى الدخل هو شقق الإسكان الاكثر تميزا والتى تتواجد في 3 محافظات:

مدينة بدر:

مقدم الحجز في مدينة بدر 55 ألف جنيه، ومساحة الوحدات 120 مترا، حيث سجلت سعر الوحدة بالدور الأرضي 700 ألف، والأخير 750 ألف والمتكرر 800 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 19 ألف و200 جنيه، وبعد سداد مقدم الحجز والدفعات الربع سنوية، يكون المبلغ المتبقى من ثمن الوحدة بالدور الأرضي 120 متر 490 ألف جنيه بقسط ثابت لمدة 30 سنة بـ2066 جنيه، كما تراوح القسط للأدوار المتكررة والأخيرة من 2213 جنيه إلى 2361 جنيه.

الغردقة:

في مدينة الغردقة تعددت المساحات والأسعار، فوصل سعر الوحدة الـ103 متر في الدور الأرضي لـ480 ألف، والـ110 متر لـ530 ألف في الدور الأخير و580 ألف في الدور المتكرر، والوحدة الـ119 متر سجلت 625 ألف في الدور المتكرر و570 ألف في الدور الأخير، فيما وصل مقدم الحجز لـ55 ألف جنيه، وتراوحت الدفعات الربع سنوية من 10 إلى 14 ألف جنيه، ويتراوح القسط الشهري من 1417 جنيه إلى 1682 جنيه حسب مساحة الوحدة.



بورفؤاد:

في مدينة بور فؤاد وصل مقدم الحجز لـ55 ألف جنيه، وسجلت الوحدة 110 متر 900 ألف جنيه، والوحدة الـ116 950 ألف جنيه، كما تراوح مقدم الحجز من 22 إلى 23 ألف جنيه، كما تراوح القسط الشهري الثابت لمدة 30 سنة بين 2509 إلى 2804 جنيه شهريا.



المشروع الثالث:

كما يتم طرح عدد من الوحدات بأسعار مختلفة في المدن والمراكز، حيث يوجد شقق بسعر 184 ألف بمركز المطاهرة في محافظة المدينة، ومركز حي الكوثر بمحافظة سوهاج.

كما يوجد شقق بسعر 197 ألف بمحافظة البحيرة مركز وادي النطرون، ووحدات بسعر 203 ألف بمحافظة الأقصر وأسيوط، وأخرى بسعر 217 ألف بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وشقق مدينتى الزرقا وشطا 2 بمحافظة دمياط.

اقرأ أيضًا:

- كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان المتوسط في مبادرة "سكن لكل المصريين2"

- التمويل العقاري| أسعار وأماكن بيع كراسات شروط شقق "سكن لكل المصريين 2"​