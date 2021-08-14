السيسي: "ما حدث خطوة من 1000 خطوة والخطوات مش هتنتهي"

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية كان يجب أن تكون في منطقة أخرى من التطوير، مضيفًا: "كنا المفروض نبقى في حال تاني خالص، والبلد دي كانت لازم تبقى في منطقة تانية خالص، وأنا لما أقول شوفوا الآخرين مش بدلل على كلامي، لا بدلل على فضل ربنا علينا".

وتابع الرئيس السيسي، على هامش إفطار الأسرة المصرية: "بقول للناس خلوا بالكم ده كرم من ربنا عليكم مش شطارتنا بس، ولكن بيكم بفضل الله يا مصريين تحقق ما نحن فيه الآن، وما حدث خطوة من 1000 خطوة والخطوات مش هتنتهي، وإذا كان حد يتصور أن الموضوع فترة مؤقته ده كلام مش صحيح".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته حلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي: "ربنا أنقذ البلد دي، مكنش مفروض نتقاتل مع بعضنا حتى اللي كانوا بيقاتلونا مكنوش يعرفوا إنهم أداة لتدمير البلد"، موجهًا حديثه للشعب المصري قائلًا: "إنتوا اللي وقفتوا، وقدمتوا تضحيات، أم قدمت ابنها، والأخ والزوج والبنت اللي لها أب استشهد، سواء كان في الجيش أو الشرطة".