"كورونا" في 24 ساعة| 5 وفيات في مصر.. ومطار القاهرة يستقبل شحنة جديدة من لقاح "آسترازينيكا"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 97 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 5 حالات جديدة.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، الشحنة الثالثة الجديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا" على أن تدخل إلى مخازن وزارة الصحة والسكان تمهيدًا لتحليلها وتوزيعها على المراكز على مستوى الجمهورية.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

​5 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

مطار القاهرة يستقبل شحنة جديدة من لقاح "آسترازينيكا" (صور)

بدون تسجيل.. صحة سوهاج تعلن أماكن الفرق المتنقلة لتطعيم كورونا

الصحة: إقبال كبير على مراكز لقاحات كورونا

شيخ الأزهر يوجّه رسالة لشركات تصنيع لقاحات كورونا: "نحن أمام اختبار إنساني صعب"

بكري محذرًا من الموجة الرابعة لكورونا: هناك حالة من الاستهتار تعم الشوارع

تسجيل لقاح كورونا للمسافرين.. إجراءات وخطوات الحصول على اللقاح

صور.. غلق 6 منشآت لعدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا في الفيوم

تطعيم المسافرين بلقاح كورونا.. ننشر المراكز على مستوى الجمهورية

غدا.. رفع حظر التجول في ليبيا

الصين تعلن السيطرة على أسوأ تفش لفيروس كورونا

اليابان تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في إصابات كورونا

كوريا الجنوبية: تمديد قرار عدم السفر إلى الخارج بسبب تفشي كورونا​