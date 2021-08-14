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بالصور- المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل مدونين عرب

03:00 ص السبت 14 أغسطس 2021
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​كتب- أحمد مسعد:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الجمعة، وفدًا من المؤثرين والمدونين العرب الذين ينفذون زيارة تعريفية في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق العربي.

وأكدت الوزارة، في بيانها اليوم الجمعة، أن خلال جولتهم بمدينة القاهرة حرص وفد المؤثرين العرب على زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية والاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية، التي تابعوا عملية نقلها في موكب مهيب في أبريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث قاموا بجولة داخل المتحف زاروا خلالها قاعتي العرض المركزي والمومياوات.

وأعربوا خلال الجولة عن انبهارهم بالمومياوات الملكية، وبالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

المتحف القومي للحضارة المصرية القاهرة المدونين العرب زيارة تعريفية

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