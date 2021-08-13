احذر.. أجهزة تستهلك كهرباء حتى بعد إغلاقها

كتب- محمد صلاح:

يعتقد الكثير من المواطنين أن جميع الأجهزة الكهربائية لا تستهلك كهرباء عند إغلاقها، على عكس الحقيقة، ما يؤدي إلى زيادة قيمة الفواتير.

ونوه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أنه يجب على المواطنين اتباع بعض التعليمات لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، ونزع فيش تلك الأجهزة من مصدر الكهرباء مباشرة.

ونشر الجهاز بعض المعلومات التي يجب على المواطنين توخي الحذر منها، لخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء وهي كالتالي:

1- ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك.

نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن، حيث أن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر في الكهرباء.

2- وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة:

إغلاق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، حيث إنه بالرغم من غلقه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر في الكهرباء.

3- الأجهزة ذات "التايمر" مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها نهائيًا.

4- الأجهزة التي تعمل من خلال "الفيشة" مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير.