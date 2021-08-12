80 شهابًا في الساعة.. شاهد شهب "البرشاويات" أثناء اختراق الغلاف الجوي الليلة

كتب- يوسف عفيفي:

تشهد سماء مصر، مساء اليوم الخميس، واحدة من أفضل زخات الشهب خلال 2021، "البرشاويات" والتي ستصل ذروتها من منتصف ليل الخميس 12 أغسطس وخلال الساعات قبل شروق شمس الجمعة 13 أغسطس حيث يتوقع أن تتساقط هذه السنة بمعدل يتراوح بين 80 إلى 100 شهاب بالساعة.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، إن زخة شهب البرشاويات تعتبر من أشهر الزخات الشهابية التي يتابعها هواة الفلك في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، موضحًا أنها الزخة الخامسة في ترتيب زخات الشهب على مدار السنة، وتكون ذروتها في يومي 12 - 13 أغسطس، وأفضل وقت لرؤيتها بعد منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالي.

وأضاف تادرس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن معدل سقوط شهب البرشاويات حوالي 80 شهابًا في الساعة أو يزيد، وهي تخترق الغلاف الجوي بمتوسط سرعة يبلغ 60 كم/ ساعة، ويكون ذلك اعتمادًا على درجة عتامة منطقة الرصد التي يجب أن تكون بعيدة تمامًا عن إضاءة المدينة، كما تعتمد أيضا على عدم وجود سحب أو ضباب أو غبار في السماء وقت الرصد.

وأشار إلى أن سبب تسميتها بشهب البرشاويات، يرجع نسبة إلى مجموعة فرساوس أو برشاوس (حامل رأس الغول) الذي تبدوا الشهب كما لو كانت آتية منها، حيث تكون هذه المجموعة في خلفية المنطقة الذي تسقط منها الشهب في السماء، وعموما لا بد لمراقبي السماء أن يكونوا على علم بشكل المجموعة النجمية التي تأتي منها الزخات الشهابية، منوها إلى عدم التسرع في الحكم على السماء المظلمة أثناء مراقبة الشهب ليلا لأن العين البشرية تحتاج نحو عشرة دقائق لتتواءم وتتكيف مع ظلمة السماء.

وتابع تادرس: يرجع سبب سقوط الزخات الشهابية عموما إلى دخول الأرض أثناء دورانها حول الشمس في مسار مذنبات قديمة التي تترك بقاياها ومخلفاتها على طول مساراتها حول الشمس، فحين تدخل هذه النفايات جو الأرض تحترق في طبقات الجو العليا مسببة ظاهرة الزخات الشهابية، وعلى ذلك فالمذنب المسبب لشهب البرشاويات هو "سويفت تتل" (Swift-Tuttle) الذي يكمل دورته حول الشمس كل 133 سنة.

ملحوظة: الصورة المرفقة ومثلها من الصور هي تجميع لعدد كبير من الصور الملتقطة لنفس الموقع، حيث لا يمكن سقوط هذا العدد الهائل من الشهب في نفس اللحظة أبدا.