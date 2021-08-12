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اختيار "حياة كريمة" كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي

02:45 م الخميس 12 أغسطس 2021
اختيار "حياة كريمة" كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي

مبادرة حياة كريمة

كتب- مصراوي:

أعلن المركز الإعلامي لمبادرة حياة كريمة، اليوم الخميس، عن اختيار المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي، وذلك بمشاركة شباب وشابات من 21 دولة عربية وعدد من الشخصيات العامة العربية الداعمة للمجتمع المدني.

جاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للشباب والموافق الثاني عشر من أغسطس، وتحت شعار "تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي"، والذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة باليوم العالمي للشباب وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها، وتحت رعاية كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة.

يأتي الاحتفال في نسخته 12 والذي يقوم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بتنظيمه مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ إطلاقها عام 2006 حتى الآن بالتعاون مع قطاع الشئون الاجتماعية وإدارة منظمات المجتمع المدني.

وتسلم الجائزة عن مؤسسة حياة كريمة محمود أسامة أمين مؤسسة حياة كريمة وعضو مجلس الأمناء، وذلك بحضور وفد من مؤسسة حياة كريمة​

مبادرة حياة كريمة الوطن العربي تنمية الريف المصري اليوم العالمي للشباب الشباب

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