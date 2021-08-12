اليوم.. انطلاق الموسم الثالث لـ"ألمظ وسي عبده" على مسرح البالون

تستأنف مسرحية "ألمظ وسي عبده" عروضها من جديد اليوم الخميس على خشبة مسرح البالون، بعد نجاح موسمها الثاني بمدينة الإسكندرية على مسرح محمد عبدالوهاب، حيث لاقي العرض اقبال جماهيري كبير، بجانب الإشادة النقدية، وحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، منهم: أبطال إيلات القبطان عمر عز الدين والقبطان نبيل عبدالوهاب وبطل ملحمة كبريت اللواء محمد نور الدين وقنصل فلسطين السفير حسام الدباس ود. خالد هنو واللواء بحرى محمود خضير والأستاذ أحمد درويش وكيل وزارة الثقافة والمهندس أحمد كمال والفنان القدير عثمان محمد على والمخرج سامح بسيونى والمايسترو سامح إبراهيم والمهندس عوف همام والمايسترو محمود أبوزيد وفرقته.

ويتناول العمل السيرة الذاتية لـ"ألمظ وعبده الحامولي"، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

و"ألمظ وسي عبد" تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوي، بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، عماد عبدالمجيد، محمد الخيام، صابر عبدالله، محمد طلبة، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

جدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.