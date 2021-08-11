توقيع اتفاقية تأسيس أول فرع رياضي خاص بجامعة إسلسكا بالتعاون مع نادي زد

وقع د. على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، وأنسي ساويرس، رئيس مجلس إدارة نادي زد الرياضي، مساء أمس بروتكول تعاون بين جامعة إسلسكا وشركة زد للاستثمار الرياضي، لإنشاء فرع جديد للجامعة بمقر نادي زد بمنطقة القاهرة الجديدة، لتصبح أول كلية رياضية متخصصة في مصر معتمدة من وزارة التعليم العالي، بموجب الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي، تديرها إدارة جامعة إسلسكا والتي تمتلك خبرات سابقة في المجال الأكاديمي مدعومة بما تمتلكه "زد" من خبرات واسعة في المجال الرياضي

تم توقيع البروتوكول، بمجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا، المستشار الثقافي لسفارة إسبانيا في مصر، الكابتن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، النائب أحمد دياب الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة زد للاستثمار الرياضي، د.كريم الحناوى أمين عام جامعة إسلسكا، د.محمد العيسوى المدير التنفيذى لبرنامج البكالوريوس بالجامعة، د.حسام رشاد مدير الجودة التعليمية بالجامعة.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم جامعة إسلسكا مصر أحدث البرامج الدراسية للطلاب لطلاب كلية زد، في ضوء حرص كل من جامعة "إسلسكا" ونادي "زد" الرياضي على دعم جهود الدولة في تركيز الدراسة الأكاديمية على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، وإعداد جيل من الكوادر الرياضية المؤهلة.

وسيتم فتح باب القبول والتسجيل في البرامج الدراسية في نهاية عام 2021 بالنسبة إلى برامج الدراسات العليا وبرامج التدريب والدورات التدريبية التي تركز على الإدارة الرياضية والتسويق الرياضي خلال العام الدراسي المقبل بهدف جذب الشباب ومحبي الرياضة للانضمام إلى تلك البرامج المرموقة المقدمة من الجامعة. وفي خلال السنوات المقبلة سيستقبل الفرع الرياضي الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الجنسين للحصول على شهادة البكالوريوس في الرياضة خلال دراسة لمدة 3 أعوام، وهي شهادة معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية