Masrawy logo white

مجلس الوزراء ينفي اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي

04:29 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
مجلس الوزراء ينفي اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء بشأن اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي.

وذكر المركز، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع بنك الاستثمار القومي، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لاعتزام الدولة تصفية البنك، مُشدداً على أنه يجري العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وهي خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة الهيكلة تضم عددا من الخبراء والمتخصصين بما يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة، مع العمل على تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة التزاماته وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، مع فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.

وناشد المركز الإعلامي، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنك الاستثمار القومي تصفية بنك الاستثمار القومي الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد

الخبر التالى:

وزير التنمية المحلية يتابع مع 18 محافظا توفير الأراضي لمشروعات تطوير الريف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا