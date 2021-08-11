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الجريدة الرسمية تنشر تسعيرة صيد الأسماك بميناء دمياط

02:23 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
الجريدة الرسمية تنشر تسعيرة صيد الأسماك بميناء دمياط

مراكب صيد ارشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة النقل هيئة ميناء دمياط رقم 551 لسنة 2021، الخاص بتسعير صيد الأسماك داخل ميناء دمياط.

وجاءت المادة الأولى من القرار: يحصل مقابل موافقة وإشراف هيئة ميناء دمياط على صيد الأسماك في الأماكن التي تحددها داخل الميناء وفي التوقيتات المصرح بها، وبما لا يعوق العمل بالميناء كالتالي:-

1 - أسماك الزريعة:

- لمجموعة الصيد الواحدة باستخدام عدد 1 سيارة وعدد 1 فلوكة مقابل مبلغ 40 ألف جنيه شهريا.

- لمجموعة الصيد الواحدة باستخدام 2 سيارة وعدد 2 فلوكة مقابل مبلغ 50 ألف جنيه شهريا.

2- أسماك المائدة:

  • لمجموعة الصيد التي تستخدم 2 سيارة وعدد 2 فلوكة كحد أقصى مقابل مبلغ 60 ألف جنيه مصري شهريًا.
صيد الأسماك ميناء دمياط وزارة النقل تسعير صيد الأسماك

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