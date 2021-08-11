الجريدة الرسمية تنشر تسعيرة صيد الأسماك بميناء دمياط
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة النقل هيئة ميناء دمياط رقم 551 لسنة 2021، الخاص بتسعير صيد الأسماك داخل ميناء دمياط.
وجاءت المادة الأولى من القرار: يحصل مقابل موافقة وإشراف هيئة ميناء دمياط على صيد الأسماك في الأماكن التي تحددها داخل الميناء وفي التوقيتات المصرح بها، وبما لا يعوق العمل بالميناء كالتالي:-
1 - أسماك الزريعة:
- لمجموعة الصيد الواحدة باستخدام عدد 1 سيارة وعدد 1 فلوكة مقابل مبلغ 40 ألف جنيه شهريا.
- لمجموعة الصيد الواحدة باستخدام 2 سيارة وعدد 2 فلوكة مقابل مبلغ 50 ألف جنيه شهريا.
2- أسماك المائدة:
- لمجموعة الصيد التي تستخدم 2 سيارة وعدد 2 فلوكة كحد أقصى مقابل مبلغ 60 ألف جنيه مصري شهريًا.
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