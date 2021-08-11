29546 طالبًا وطالبة يسجلون أسماءهم لأداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان

كتبت- داليا شبل:

أجرى الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية في كليات التربية الموسيقية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية لمتابعة إجراءات اختبارات القدرات للعام الجامعي 2021-2022 لطلاب شهادة الثانوية العامة، حيث كان في استقباله الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، الدكتورة ميسون قطب عميدة كلية الفنون التطبيقية والدكتور السيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة، ورئيس اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات.

وخلال الجولة التفقدية في لجان اختبارات القدرات استمع الأستاذ الدكتور ماجد نجم إلى الطلاب، مؤكدًا على أن الجامعة بكلياتها تقدم دعمها الكامل للتيسير على أبنائنا الطلاب حتى انتهاء أعمال اختبارات القدرات، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارات الكليات من خلال الالتزام بتحقيق التباعد وتقليل الكثافة العددية داخل اللجان ومنع التجمعات بين الطلاب أثناء تأدية الاختبارات بالإضافة إلى تعقيم وتطهير القاعات بما يضمن منع انتشار عدوى فيروس كورونا، ووجه إلى ضرورة توفير الأجواء الملائمة، والمناخ الهادئ للطلاب لأداء اختبارات القدرات على الوجه الأكمل، مؤكدا على أنه تم تشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم.

وبحسب بيان، تم التأكيد على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية من تعقيم وتهوية القاعات المستخدمة قبل اختبارات القدرات وبعدها، وكذا التوجيه بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، حيث تقوم الوحدة العلاجية بالكليات بالكشف على درجة حرارة الطلاب قبل الدخول وتوفير العبوات اللازمة لتعقيم القاعات من أجل الاطمئنان على سلامة الطلاب المتقدّمين لاجتياز اختبارات القدرات.

كما أوضح أن الجامعة تشهد إقبالا من طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات بالكليات المتخصصة، حيث قام عدد 29546 طالبًا وطالبة بالتسجيل لأداء الاختبارات بجامعة حلوان، مشيرا إلى أن هذه الاختبارات تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتعكس مدى قدراتهم على اجتياز المقررات الدراسية المتخصصة فيها.

وفي السياق ذاته يذكر أن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات تتضمن الدخول والتسجيل على موقع مكتب التنسيق اضغط هنا

ثم مرحلة استلام كود الدفع من موقع الجامعة اضغط هنا

ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة، ثم أداء الاختبار بمقر الكليات، وأخيرا تأتى مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة، علما أن الأوراق المطلوب إحضارها أثناء اختبارات القدرات، هي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات وصورة شخصية.