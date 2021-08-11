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تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام

05:00 ص الأربعاء 11 أغسطس 2021
تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام

ارتفاع درجات الحرارة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء إلى الإثنين المقبل.

أوضحت الهيئة أنها سجلت ارتفاعًا في نسبة الرطوبة، ما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وجاءت درجات الحرارة ونسبة الرطوبة المتوقعة خلال الفترة كالآتي:

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ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع نسبة الرطوبة هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية

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