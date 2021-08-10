"الريف المصري": الاستثمارات ضرورة حتمية للنهوض بالمجالات الزراعية
كتب- مصراوي:
قال اللواء عمر عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، إن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان يتعدى كونه مشروعًا زراعيًّا، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة وإقامة الأنشطة الزراعية القائمة على العمران وفتح مجالات كثيرة للشباب وتوفير البيئة الصالحة لتحقيق ذلك.
وأضاف عبد الوهاب، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية، برعاية مجلس الوزراء، تحت عنوان "الاستثمار الزراعي.. خطوات استباقية ومستقبل واعد"، أن مصر دولة مرتبطة بالزراعة، مشددًا على أهمية التعاون والشراكات المختلفة لتطوير التنمية المستدامة واستصلاح الأراضي الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة؛ مما يعطي الفرصة لعمل مجتمعي عمراني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أهمية الاستثمارات في الزراعة والتي باتت تمثل ضرورة حتمية للنهوض بأعمال الزراعة التعاقدية والإنتاج الزراعي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري أن شركة الريف المصري لها رؤية قائمة على فكرة وعمل وتتنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030 والتنمية المستدامة، والتي ترتكز على الأهداف العامة والنهج الذي تقوم عليه كمطور، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة اختبار كبير مع البعد البيئي لأعمال التنمية المستدامة.
وشدد عبد الوهاب على أهمية وجود خريطة في مصر توضح الأراضي الصالحة للزراعة لاستصلاح الأراضي؛ وبها المقنن المائي مع جودة المياه، موضحًا أن شركة الريف المصري تقبل شرائح متعددة تكمن في صغار الشباب والمزارعين وكذلك شريحة المنتفعين؛ خصوصًا شرائح واضعي اليد وصغار وكبار المستثمرين.
وشدد رئيس شركة الريف المصري على أهمية العلم والتدريب والإرشاد الزراعي والتوعية من خلال مركز بحوث الزراعة، مشيرًا إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 8 مليارات جنيه؛ منها الحصص العينية والحصص النقدية، مؤكدًا التوسع في مناطق العلمين والفراراة وغرب المنيا، مع أهمية التنسيق مع الجهات في وزارة الزراعة والري؛ لإضافة مساحات جديدة منها أيضًا مناطق الطور وجنوب سيناء.
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